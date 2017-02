Drogen im Gefängnis sind ein Problem. Für manche sind Betäubungsmittel sogar der Grund, warum sie im Knast sitzen. Sachsen will das Problem nun angehen und sein Angebot für drogenabhängige Gefangene ausbauen. Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen die Zahlen. Nach Angaben des Justizministeriums werden im sächsischen Justizvollzug etwa 9.200 Gefangenen pro Jahr untergebracht. Davon haben 40 Prozent ein Suchtproblem mit Drogen und Alkohol. Bei 30 Prozent geht es um eine Abhängigkeit. Bei zehn Prozent der Gefangenen liegt sogar ein schädlicher Gebrauch von Rauschmitteln vor.

Zum 1. Juni soll nun im Jugendstrafvollzug in Regis-Breitingen eine Therapiestation eingerichtet werden. Vorgesehen sind elf Plätze. Damit werde Sachsen deutschlandweit führend bei der Suchttherapie im Justizvollzug, teilte das Justizministerium mit. Zu der bereits bestehenden Station in der Justizvollzugsanstalt Zeithain, der neuen Suchtstation in Regis-Breitingen soll auch das Chemnitzer Frauengefängnis stationäre Therapiemöglichkeiten bekommen.

Will Sachsen deutschlandweit führend bei der Suchttherapie im Justizvollzug machen: Justizminister Gemkow. Bildrechte: dpa Die Verwirklichung eines modernen Behandlungsvollzugs und die sichere Unterbringung der Verurteilten müssen Hand in Hand gehen. Justizminister Sebastian Gemkow

Dass das möglich sei, zeige die seit 2014 eingerichtete Therapiestation in Zeithain, so Gemkow. Dort gibt es 20 Plätze für suchtkranke Männer, die vor allem Crystal-Konsumenten sind. Die Arbeit mit den Abhängigen ist laut Gemkow bundesweit einmalig. Die suchtkranken Gefangenen leben in einer sozialtherapeutischen Wohngruppe. Vielfältige Behandlungsmaßnahmen wie Kunst- und Gartentherapie sowie tiergestützte und bewegungstherapeutische Maßnahmen ergänzen das Angebot.

Weniger Alkohol, mehr illegale Drogen

Bei Durchsuchungen in den Hafträumen und im Außengelände werden immer wieder Drogen gefunden. Bei Cannabis nahmen sowohl die Einzelfunde als auch die dabei entdeckten Mengen zu. 2016 waren es 107 Fälle mit insgesamt knapp 265 Gramm. Bei Crystal gab es 2016 einen Rückgang der Einzelfunde auf 68, dafür stieg die Menge von zuvor 78,4 auf 92,3 Gramm an. Bei Heroin war die Menge gleichfalls steigend, bei Ecstasy und Kokain dagegen sinkend.

Bei Crystal gab es 2016 zwar einen Rückgang der Einzelfunde auf 68, dafür stieg die Menge von knapp 78 auf über 90 Gramm. Bildrechte: IMAGO Die Tendenz, dass nicht mehr die Alkoholabhängigkeit, sondern die Abhängigkeit von illegalen Drogen bei Gefangenen dominierend ist, zeichnet sich seit mehreren Jahren ab. Sächsisches Justizministerium

Der Weg der Droge in den Knast

Drogen werden vor allem durch Besucher oder von Häftlingen nach Freigängen ins Gefängnis geschmuggelt. Mitunter versuchen Dritte aber auch, Drogen über die Außenmauern auf das Gelände zu werfen. In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von Gegenmaßnahmen umgesetzt. Mit einem Fangnetz soll in der JVA Leipzig zum Beispiel das Hineinwerfen unerlaubter Gegenstände verhindern werden. Sollte der Verdacht bestehen, dass Besucher Betäubungsmittel mitbringen, dann können in den Haftanstalten eine Trennvorrichtung und eine verstärkte Kontrolle des Haftraumes angeordnet werden. Weitere Maßnahmen sind Haus- und Besuchsverbote gegen Angehörige oder Bekannte der Häftlinge. Zudem werden auch ein- und ausfahrende Fahrzeuge kontrolliert. Inzwischen werden auch Drogenspürhunde eingesetzt, um den Konsum und Vertrieb von Drogen hinter Gittern einzudämmen. "Beliebteste" Droge im Knast - Cannabis. Bildrechte: Colourbox.de