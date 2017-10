Die Abrissarbeiten des alten Reichsbahn-Ausbesserungswerks (RAW) sind abgehakt. Auch die unterirdischen Relikte des Bahnwerks, also Bodenplatten und Fundamente, sind so gut wie entfernt. Derzeit werden entstandene Gruben gefüllt. Der Puffer bis zum Baustart Mitte 2018 reicht. Es herrscht inzwischen Baurecht; der Freistaat Sachsen hat den Bau der Anlage in diesem Monat ausgeschrieben.

Der Info-Abend war mit Spannung erwartet worden. Die Polizei war mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur Stelle. Knapp die Hälfte der 200 Plätze im früheren Klubhaus "7. Oktober" blieb allerdings leer. Und die anderthalbstündige Diskussion verlief ruhig und sehr sachlich. Mehrfach wurde der Lärm angesprochen, den Häftlinge besonders am Abend verursachen könnten. Frank Wigger vom Justizministerium räumte ein, dass es in Leipzig so ein Ruheproblem gebe. Ruhestörer sind demnach Gefangene in der U-Haft und die kann man künftig in Zwickau auf die Hafthäuser verteilen. Die Arbeit soll außerdem die Energie zum Lärmen nehmen. Es wird auch ein Telefon geben, das Tag und Nacht besetzt ist, eine Hotline sozusagen für Beschwerden.