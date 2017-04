Neue Werbekampagne Südbrandenburg will von Dresdner Wachstum profitieren

Brandenburg: "Wir können auch sächsisch"

Auf seine Mundart müssen Neusachsen im Nachbarland nicht verzichten. Denn der sächsische Zungenschlag wird in den brandenburgischen Städten und Gemeinden auch an der Landesgrenze zum Freistaat gepflegt. Doch der Chef des Amtes Schradenland, Thilo Richter (CDU), hat noch mehr Argumente für einen Umzug in seinen Gemeindeverband. Darum spricht er zum Kampagnenstart in der Dresdner Neustadt gezielt junge Familien an. Sein Angebot: Einmal im sächsischen Brandenburg vorbeischauen. Mehr als ein Besuch müsse es ja nicht sein, so Richter und übergibt Informationsmaterial über das Wohnen im Süden Brandenburgs. Viele der Angesprochenen sind aufgeschlossen und registrieren das Angebot des Kommunalpolitikers mit Interesse:

Der Chemiekonzern BASF ist ein großer Arbeitgeber nahe der sächsisch-brandenburgischen Grenze. Bildrechte: MDR/Rico Herkner erschlossenes Bauland zum Quadratmeterpreis von 13 Euro

moderne, sofort verfügbare Kindertagesstätten

schnelle Breitbandverbindungen

hoher Freizeitwert im Lausitzer Seenland und vielen Wäldern

gute Verkehrsanbindungen nach Dresden und Berlin über die A13

Jobangebote bei mittelständischen Firmen und südbrandenburgischen Konzernstandorten von VESTAS und BASF

Dresdner Umland ist noch billig

Weil das Wohnen in Dresden immer teurer wird, suchen immer mehr junge Familien eine Bleibe auch in weiter entfernten Umlandgemeinden.

Von Ortrand nach Dresden in knapp neun Stunden: Diese Zeiten sind schon lange vorbei. Heute brauchen Autofahrer nur knapp 40 Minuten. Bildrechte: MDR/Rico Herkner Das merkt auch der Amtschef in Ortrand, Kersten Sickert (SPD). Der Kindergarten "Regenbogen" platze aus allen Nähten. Schon wieder müsse die Einrichtung vergrößert werden - nun mit einem naturwissenschaftlichen Trakt, in dem Mädchen und Jungen nach Belieben experimentieren können. Sickert meint, sein Amt müsse schon früh etwas für den künftigen Fachkräftenachwuchs tun. Das Konzept scheint anzukommen. Viele der Eltern sind aus Sachsen hierher gezogen. Morgens bringen sie ihre Sprösslinge in diese Kita. Das anschließende Pendeln nach Dresden sei wegen guter Verkehrsverbindungen kein Problem, argumentieren viele junge Mütter und Väter.

Ausbaufähige Verkehrsverbindung

Zentrales Argument für die Pendler ist die Autobahn 13. Sie verbindet den nördlichen Dresdner Stadtrand mit vielen südbrandenburgischen Speckgürtelgemeinden in weniger als einer halben Stunde. Zwar gibt es auch regelmäßige Bahnverbindungen, doch diese sind aus Sicht vieler Fahrgäste noch zu langsam unterwegs. Geht es nach den Wünschen von Regierung und Opposition in Brandenburg, muss insbesondere die Bahnstrecke von Ortrand nach Priestewitz für eine Geschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde ausgebaut werden. Sachsen übt sich da noch in Zurückhaltung.

Neue Pendlerströme von und nach Dresden dürfte allerdings die Eröffnung der Schnellfahrstrecke Dresden-Berlin bringen. Viele Fern- und Regionalzüge aus Dresden werden bald in Elsterwerda halten. Die brandenburgische Kleinstadt erwartet darum eine massiv steigende Zahl an Umzugs-Interessenten aus der sächsischen Landeshauptstadt.

Neue Werbekampage: Sächsisches Brandenburg

Die Imagekampagne richtet sich an junge Eltern. Marketingexperten wollen ihre Botschaft daher vor allem im Internet, in Kindertagesstätten und Elternzeitschriften platzieren. Brandenburgs Landesregierung stellte dafür mehrere zehntausend Euro bereit. Zwar stehe das preiswerte Wohnen im Mittelpunkt der Werbeaktion, doch auch der Freizeitwert im Nachbarland sei nicht zu unterschätzen. Da sind sich die Amtsdirektoren einig. Die Skihalle Snowtropolis, der Lausitzring, das Seenland und das Staatstheater in Cottbus stünden dafür beispielhaft. Denn wer wisse schon, dass diese Stätte der Hochkultur nahezu über den gleichen Etat wie die Semperoper verfüge. Eine erste Bilanz ihrer Kampagne "Sächsische Lausitz" wollen die Beteiligten voraussichtlich im Dezember präsentieren. Günstiger wohnen, freie Kita-Plätze und zahlreiche Ausflugmöglichkeiten. Damit wirbt die neue Kampagne. Bildrechte: MDR/Rico Herkner