Leipzig Kaninchen fahren alleine Zug

Die Frauen waren mit insgesamt neun Tieren von einer Zuchtkaninchenausstellung in Erfurt auf dem Heimweg und mussten in Leipzig umsteigen, als das Malheur passierte. Die Bundespolizei informierte jedoch das Zugpersonal, das sich um die Tiere kümmerte. In Berlin übernahmen Beamte der Bundespolizei die Zuchtkaninchen. Ihre Besitzerinnen kamen mit dem nächsten Zug nach und nahmen ihre vorausgehoppelten Kaninchen wieder glücklich in Empfang.