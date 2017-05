Orientalische Bauchtänzer, indianische Häuptlinge und wilde Halunken aus dem Westerncamp: Knapp 30. 000 Menschen haben die dreitägigen Karl-May-Festtagen in Radebeul besucht. Die Stimmung im Lößnitzgrund sei trotz des sehr heißen Sommerwetters gut gewesen, teilten die Veranstalter am Sonntag mit. Bereits zum 26. Mal konnten Besucher während des Festivals in die abenteuerliche Welt des Schriftstellers eintauchen.