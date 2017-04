Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Nur ein Jahr nach dem Erwerb eines Grundstücks auf dem Gelände der ehemaligen Haftanstalt auf dem Chemnitzer Kaßberg hat der Verein "Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis" eine Gedenkstätte eingeweiht. Sie soll an die wechselvolle Geschichte der einstigen Haftanstalt erinnern. Das Gefängnis wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Königlich-Sächsische Gefangenenanstalt errichtet. Seine schlimmste Zeit erlebte der Bau in der Zeit von 1933 bis 1945. Doch auch nach dem Krieg wurde das Gefängnis weiter genutzt. Zuerst von der sowjetischen Besatzungsbehörde, später von der DDR. Besondere "Berühmtheit" erlangte es dabei als Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit. Von hier wurden von 1963 bis zum Ende der DDR Tausende Häftlinge gegen harte Devisen in den Westen abgeschoben.

Erinnerungsort für verschiedene Opfergruppen

Vereinschef Jürgen Renz durchschnitt das rote Band zur Eröffnung der Gedenkstätte. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Unter dem Beifall von zahlreichen Gästen zerschnitt Vereinschef Jürgen Renz am Montag ein rotes Band und lud die Gäste zur ersten Besichtigung der Gedenkstätte ein. Die neue Gedenkstätte besteht aus einem Abschnitt wiederhergestellter Gefängnismauer samt Wachturm, der von einer Glaswand durchbrochen ist. In die Glaswand sind beiderseitig Ausstellungsinformation im Siebdruckverfahren eingebettet. Dabei befinden sich auf der Außenseite Informationen über die Geschichte von 1945 bis 1989 und auf der Innenseite Angaben über das Gefängnis zur Zeit des Nationalsozialismus.

Volkmar Zschocke und Hanka Kliese (v.l.) erinnerten an die Schwierigkeiten, den neuen Gedenkort zu schaffen und dankten allen Unterstützern. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Der Verein habe bewusst die verschiedenen Opfergruppen in seinem Projekt zusammenbringen wollen, erläuterte Hanka Kliese. "Dabei schmeißen wir aber nicht alles in einen Topf", sagte die SPD-Landtagsabgeordnete MDR SACHSEN. Schon allein durch die räumliche Trennung sei ein separates Gedenken gewährleistet. Sie sei sich bewusst, dass das ein sensibles Thema sei. "Umso mehr freue ich mich, dass Vertreter beider Opferverbände in unserem Verein zusammenarbeiten und wir auch gemeinsame Veranstaltungen organisieren", so Kliese. Dass die Zeit nach 1945 so präsent sei, liege daran, dass es heute noch sehr viele Zeitzeugen gebe.

Zeitzeugen erinnern sich

Zwei dieser Zeitzeugen waren auch unter den Besuchern der Gedenkstätteneinweihung. Uwe Wirrig und Jürgen Großpietzsch saßen beide zu DDR-Zeiten auf dem Kaßberg in Untersuchungshaft. "Ich saß wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte und Beleidigung. Zehn Monate - Zelle 502, ich habe keinen Tag vergessen", sagt Wirrig. 23 Jahre alt sei er erst gewesen, sagt der heute 55-Jährige.

Uwe Wirrig und Jürgen Großpietzsch (v.l.) kennen den heutigen Gedenkort noch aus der Zeit, als er in Betrieb war. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Auch Großpietzsch saß in Karl-Marx-Stadt ein, wie Chemnitz damals hieß. Zweimal - 1972 und dann noch einmal 1984. Zwei Jahre später wurde der gebürtige Limbacher nach Westberlin abgeschoben. Seit zehn Jahren wohnt er wieder in der Heimat. Der 62-Jährige freut sich, dass der neue Gedenkort entstanden ist, hat aber hat auch noch etwas auf dem Herzen. "Mein Wunsch wäre es, wenn man eine der ehemaligen Zellen wieder originalgetreu rekonstruieren könnte. Damit die Leute mal sehen, unter welchen Bedingungen politische Gefangene damals eingesperrt waren."

Auf der Innenseite der Gefängnismauer wird der Opfer der Nazidiktatur gedacht. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel