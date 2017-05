Der Radwegbau in Sachsen stockt: Im Jahr 2016 wurden 80 Prozent der Fördermittel für den kommunalen Radwegebau nicht genutzt. Das geht aus einer Kleinen Anfrage der sächsischen Grünen an das sächsische Wirtschaftsministerium hervor. Damit wurden sechs Millionen Euro nicht abgerufen. Bereits 2015 verfielen nach Angaben der Grünen 85 Prozent der Mittel. Der Landtag hatte 2015 entschieden, dass im Jahr 2016 der Bau kommunaler Radwege mit acht Millionen Euro gefördert werden sollten. Davon wurden jedoch nur 1,62 Millionen Euro durch die sächsischen Kommunen für lediglich 13 Baumaßnahmen angefordert.



Dass seit Anfang 2016 die Staatsregierung den Bau kommunaler Radwege mit bis zu 90 Prozent fördert, scheint viele kommunale Verwaltungen noch nicht erreicht zu haben, glauben die Grünen und verweisen darauf, dass sich der Freistaat auch an Planungskosten für neue Radwege beteiligt.

Mittelsachsen ruft meiste Förderung ab

Mit 856.000 Euro floss mehr als die Hälfte der ausgezahlten Fördermittel in den Landkreis Mittelsachsen. Jeweils zwei Radwege wurden in Dresden, in den Landkreisen Leipzig, Meißen und Görlitz sowie in der Stadt Görlitz selbst gefördert. In den Landkreisen Nordsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie im Vogtlandkreis wurde vergangenes Jahr jeweils nur ein Projekt gefördert. Gar keine Fördermittel für Radwege flossen in die Landkreise Zwickau, Bautzen, den Erzgebirgskreis sowie in die Städte Chemnitz und Leipzig.

Maßnahmen gegen Unfälle in Innenstädten