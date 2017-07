Rund 2.000 Polizisten besuchten das Danke-Konzert in der Elbphilharmonie. Sachsen waren nicht darunter. Bildrechte: dpa

Die beim G20-Gipfel in Hamburg eingesetzten Polizisten aus Sachsen durften nicht an einem Danke-Konzert in der Elbphilharmonie teilnehmen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums in Dresden auf eine Anfrage der Linksfraktion im Landtag hervor.

"Traurige Sache"

Demnach wurde den Beamten der Besuch offiziell untersagt. Begründet wurde das Teilnahmeverbot mit den Vorschriften zur Annahme von Geschenken.



Linke-Innenpolitik-Experte Enrico Stange kritisierte, Minister Markus Ulbig habe damit die sächsischen Polizisten unter den Generalverdacht der Bestechlichkeit gestellt. "Es ist für die in Hamburg zum G-20-Gipfel eingesetzten Beamtinnen und Beamten der sächsischen Polizei schon eine traurige Sache", so Ulbig. "Einerseits werden sie mit staatlichem Dank bedacht. Was den sächsischen Gipfel-Polizistinnen und -Polizisten aber verboten wird, ist die Teilnahme an einer bürgerschaftlichen Danksagung: dem Sonderkonzert der Hamburger Elbphilharmonie."

Enrico Stange kann die Entscheidung des Innenministers nicht verstehen. Bildrechte: dpa Im Sinne der weltläufigen Binsenweisheit, dass außergewöhnliche Situationen auch außergewöhnliche Maßnahmen erfordern, hätte sich der Dienstherr diesmal wirklich als Freund der Polizei in Szene setzen können. Schließlich hätte er in Ausnahme von der Vorschrift ihnen das Konzert erlauben dürfen. Das wäre es wert gewesen. Und niemand hätte wohl hier einen Korruptionsfall gewittert. Enrico Stange Linke-Fraktion Sachsen

"Heute sind Sie die Staatsgäste"

Zu dem Gratis-Konzert in der Hamburger Elbphilarmonie waren am Donnerstag vergangener Woche rund 2.000 Polizisten aus ganz Deutschland gekommen. Hotels stellten kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten bereit.



Bundesinnenminister Thomas de Maizière dankte den Beamten für ihren Einsatz während des Treffens der Staats-und Regierungschefs. "Heute sind Sie die Staatsgäste", sagte der Parteifreund des sächsischen Innenministeriums, der in Sachsen seinen Wahlkreis hat. Er habe vollen Respekt für die Arbeit der Polizisten.

Prämie und ein Tag Sonderurlaub

Sachsens Innenminister hatte den in Hamburg eingesetzten 600 Beamten aus seinem Bundesland am Mittwoch offiziell gedankt. Sie erhalten eine Prämie über 500 Euro und einen Tag Sonderurlaub. Ulbig: "Unsere Polizistinnen und Polizisten haben in Hamburg über mehrere Tage bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet. 22 Kollegen sind während des Einsatzes verletzt worden. Für diese Aufopferung im Dienste der Sicherheit gilt allen meine Anerkennung und mein Respekt."