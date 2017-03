Angriff auf Flüchtlingsbus Kein Prozess gegen Blockierer aus Clausnitz

Im Februar 2016 wird in Clausnitz ein Bus mit Flüchtlingen blockiert. Über ein Video gelangt das Geschehen mit all seinen Beschimpfungen an die Öffentlichkeit und sorgt für Empörung in ganz Deutschland. Weil die Angeklagten eine "mediale Prangerwirkung" vermeiden wollen, akzeptieren sie einen ergangenen Strafbefehl und verhindern so einen Prozess.