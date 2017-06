Zum ersten Mal wollte das Theater der Jungen Welt außerhalb der Leipziger Stadtgrenze theatral picknicken. Im ehemaligen Schlosspark Eythra am Zwenkauer See waren im Juni und Juli einige Auftrittstermine geplant. Doch der Landkreis Leipzig hat den Theatermachern vom Lindenauer Markt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Genauer: Die Naturschutzbehörde des Landkreises. Denn im Frühsommer wird bei den gefiederten Freunden gebrütet was das Zeug hält - auch am Zwenkauer See.

Dort wo jetzt viele tausend Kubikmeter Wasser die Erde bedecken, lag früher das Dorf Eythra. Nur noch ein Teil der historischen Lindenallee der ehemaligen Schlossanlage des Dorfes ist erhalten geblieben. Bildrechte: LMBV/Peter Radtke