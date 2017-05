In Sachsen haben 5,6 Prozent aller Kinder unter drei Jahren keinen Betreuungsplatz, obwohl sich die Eltern einen wünschen. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ermittelt. Das entspricht 6.164 Kinder.

Im Freistaat waren 2016 gut 60.000 der insgesamt etwa 110.000 Kinder unter drei Jahren in einer Krippe untergebracht. Damit steht Sachsen vergleichsweise gut da und gehört bei der Kleinkindbetreuung zu den führenden Bundesländern hinter Mecklenburg-Vorpommern. Besonders groß ist der Mangel an Betreuungsplätzen dagegen in Nordrhein-Westfalen. Das Kölner Institut errechnete dort eine Betreuungslücke von 16 Prozent, in Bremen sind es sogar 20 Prozent. Ähnlich prekär ist die Lage in Rheinland-Pfalz und Bayern.