Bekomme ich nach dem Schulabschluss meines Kindes weiter automatisch Kindergeld?

Nur bei Kindern unter 18 Jahren. Ansonsten endet die Zahlung mit Ablauf des Monats, in dem das Kind 18 Jahre alt wird. Hat ein Kind seinen 18. Geburtstag am 1. eines Monats, so endet der Anspruch auf Kindergeld bereits mit dem Vormonat. Eine Weiterzahlung kommt nur in Betracht, wenn es sich z. B. in Schul- oder Berufsausbildung oder im Studium befindet. Das muss der Familienkasse nachgewiesen werden.



ACHTUNG! Hat das volljährige Kind seine Ausbildung noch nicht begonnen, dürfen zwischen Schulabschluss und Antritt der Ausbildung – egal ob Studium oder Berufsausbildung – nicht mehr als vier Monate liegen. Denn sonst wird das Kindergeld gestrichen.

Was kann man tun, wenn zwischen Schulabschluss und Start der Ausbildung mehr als vier Monate liegen?

In diesem Fall sollten sich Betroffene möglichst innerhalb von vier Monaten bei der Arbeitsagentur als "ausbildungssuchend" melden. Allerdings muss das volljährige Kind sich dann weiter aktiv um einen Platz an einer Universität oder eine Lehre bemühen und dies auch belegen können, ansonsten gibt es kein Kindergeld mehr. Nachweise wie schriftliche Absagen (auch per Email), Suchanzeigen oder Onlinebewerbungen sollten als Belege gesammelt werden.

Wird während eines Auslandsaufenthalts weiter Kindergeld gezahlt?

Nicht immer, denn nicht jeder Auslandsaufenthalt gilt als Ausbildung, nur weil der Nachwuchs seine Sprachkenntnisse verbessert. Kindergeld wird nur gezahlt, wenn eine anerkannte Berufsausbildung absolviert wird. Anerkannt werden unter bestimmten Bedingungen auch Au-pair-Aufenthalte.



Während eines Studiums im EU-Ausland wird ebenfalls weiter Kindergeld gezahlt, beim Studium in Nicht-EU-Ländern wie den USA oder Australien ist das schwieriger. Das Kind muss dann seinen Wohnsitz im Haus seiner Eltern behalten und in den Semesterferien auch tatsächlich in Deutschland sein.

Mein Kind möchte während der Ausbildung jobben. Bekomme ich trotzdem weiter Kindergeld?

Ja, wenn es sich um eine geringfügige Beschäftigung (nicht mehr als 450 Euro brutto monatlich) handelt oder die wöchentliche Arbeitszeit 20 Stunden nicht übersteigt. Wird die Beschäftigung nur vorübergehend (nicht mehr als zwei Monate am Stück) ausgeweitet, ist das nicht problematisch, wenn die durchschnittliche Arbeitszeit während des gesamten Zeitraums nicht mehr als 20 Stunden beträgt.



Achtung! Arbeitet das Kind während des Studiums, kann das BAföG je nach Höhe des Verdienstes gekürzt werden.

Wie lange wird Kindergeld maximal gezahlt?