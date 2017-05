Leipzig Kinderkriminalität enorm gestiegen

Fast 1.700 tatverdächtige Kinder gab es im vergangenen Jahr in Leipzig. 2015 waren es etwa 600. Der Linken-Politiker Rüdiger Ulrich ist von diesem Anstieg überrascht. Im Jugendhilfeausschuss der Stadt Leipzig, dessen stellvertretender Vorsitzender er ist, seien die Zahlen bisher nicht zur Sprache gekommen: "Wir werden über eine Anfrage im Stadtrat hinterfragen, was hinter den Zahlen steckt. Was sind das für Tatverdächtige, wie lässt sich das erklären?"