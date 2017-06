Kita-Demo in Leipzig

"Die Unzufriedenheit mit dem Elternportal Kivan wächst", sagte Nagel. "Erst wenn alle Einrichtungen sich am System beteiligen und technische Standards verbessert werden, kann eine gerechte Vergabe funktionieren." Man müsse aber auch dringend über die Qualität der Betreuung reden, so Nagel weiter. "Das bedeutet mehr Zeit für die Erzieher und Erzieherinnen. Der Betreuungsschlüssel sowohl in Krippe als auch Kindergarten bleibt auch nach der minimalen Verbesserung durch die Regierungskoalition in Dresden von 1:6 auf 1:5 in der Krippe und von 1:13 auf 1:12 im Kindergarten zu hoch. Wir fordern einen echten Qualitätssprung in beiden Betreuungsformen - das ist sowohl für die Kinder als auch die Erzieher gut."