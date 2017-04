Kernfrage: Ist die JVA im Interesse der Stadt?

Der Anwalt der Bürgerinitiative, Dirk Weise, argumentierte vor Gericht, dass für den Bau des Großgefängnisses im Stadtteil Marienthal kein öffentliches Interesse bestehe. Die Stadt habe das RAW-Gelände 2009 für einen anderen Zweck angekauft – nämlich um dort Gewerbeflächen zu schaffen. Dies sei viel wichtiger.

Lutz Reinhold von der Bürgerinitiative gegen den Superknast in Zwickau-Marienthal ging zuversichtlich aus der Verhandlung. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Weise verwies auf eine Einschätzung der Industrie- und Handelskammer, wonach es in Zwickau enorm an Ansiedlungsmöglichkeiten für Unternehmen mangele. Das Schaffen von Arbeitsplätzen sei daher "Daseinsvorsorge". Zumal die JVA nach ursprünglicher Planung ohnehin an einem anderen Standort entstehen sollte – im Ortsteil Pöhlau auf dem Gelände eines alten Plattenwerks am Stadtrand.



Neben weiteren Unstimmigkeiten sei der Vertrag zum Verkauf des RAW-Geländes auch aus dem Grund nichtig, weil die Stadt Zwickau anders als sonst üblich, vom Freistaat keine Beiträge zur Erschließung des Areals über eine neu zu bauende Straße erhoben habe, so der Rechtsanwalt.

Stadt sieht Kritik ungerechtfertigt

Der Zwickauer Rechtsamtsleiter Joachim Schwill widersprach den Vorwürfen der Bürgerinitiative. Wäre die JVA in Pöhlau gebaut worden, wären dort wertvolle Gewerbeflächen verloren gegangen. Im Gegenzug hätte das RAW-Gelände in Marienthal nicht ohne weiteres Unternehmen angeboten werden können. Das Gelände sei mit Altlasten übersät und hätte von der Stadt zunächst unter immensem Kostenaufwand revitalisiert werden müssen.

Rechtsamtsleiter Joachim Schwill: "Zwickau ist seit rund 100 Jahren Gerichtsstandort und soll es bleiben." Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Was die nach aktueller Schätzung zweieinhalb Millionen Euro teure Erschließungsstraße angeht, sagte Schwill: "Der Beibehalt einer Justizvollzugsanstalt war für die Stadt Zwickau als Oberzentrum eine ausreichende Begründung, um auf unsere Kosten für den Freistaat Sachsen diese Zufahrtsstraße zu errichten." Zudem sei der Bau einer Haftanstalt in Zwickau durchaus von öffentlichem Interesse, da nach der Schließung der JVA Plauen sonst kein Gefängnisstandort mehr in der Region verbleibe. "Man muss auch die Angehörigen der Häftlinge sehen! Daher ist eine ortsnahe Unterbringung der Straftäter wichtig."

Verfahrensausgang ungewiss

Ein Erfolg für die Bürgerinitiative am Verwaltungsgericht zeichnete sich am Mittwoch nicht ab. Eher das Gegenteil. Der Vorsitzende Richter Torsten Sonntag merkte an, dass nach zwei gescheiterten Eilanträgen zur Sache keine weiteren Argumente vorgetragen worden seien. Auch könne der Verkauf des Grundstücks an das Land Sachsen durch ein von der Bürgerinitiative angestrebtes Bürgerbegehren nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Hingegen zeigte sich der Sprecher der Bürgerinitiative Lutz Reinhold zuversichtlich: "Ich hatte das Gefühl, dass einige unserer Argumente aufgenommen wurden. Unsere Chancen werden sich vergrößert haben." Ob die Bürgerinitiative im Falle eines Scheiterns weiter klagt, ließ Reinhold offen.

Verzögerungen beim Bau

Seit mehr als zwei Jahren wird das Betriebsgelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes "7. Oktober" in Zwickau-Marienthal für den Neubau einer Haftanstalt vorbereitet. Im März war bekannt geworden, dass die notwendigen Abrissarbeiten länger dauern und etwas teurer werden. Bis 2020 soll in Zwickau ein Großgefängnis mit 820 Plätzen entstehen. Die Haftanstalt wollen die Länder Sachsen und Thüringen gemeinsam betreiben.