"Das Risiko für Wetter-Extreme nimmt in Sachsen im bundesweiten Vergleich immer weiter zu." Das sagte Werner Sommer, Abteilungsleiter im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, MDR SACHSEN in der Sendung Dienstags direkt. Die ersten unmittelbaren Folgen des globalen Klimawandels seien auch in Sachsen erkennbar. "Die Temperaturen haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht. Dadurch steigt das Risiko von Trockenheit und Starkregen." Gleichzeitig häuften sich intensive Gewitter. "Die Region Erzgebirge ist hier ein Hotspot", sagte Sommer. Bei der Auswertung der Blitzdaten würden jedes Jahr mehr und stärkere Blitze gemessen.