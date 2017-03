Neues Werk in der Lausitz Kodersdorf hebt mit Airbus ab

Hauptinhalt

In Kodersdorf bei Görlitz investieren die Elbe Flugzeugwerke Dresden 40 Millionen Euro in das Tochterunternehmen acosa. Bis Ende nächsten Jahres sollen 120 Arbeitsplätze entstehen. Ab dem Frühjahr 2018 werden in Kodersdorf Fußbodensysteme und Frachtraumverkleidungen für den Airbus A 320/321 hergestellt. Für die neue Produktionsstätte wurde am Montag der Grundstein gelegt.