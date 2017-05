Karina Marusinsk ist nicht nur mit einigen Arbeiten vertreten, die junge Dozentin der Kunstakademie hat die Ausstellung zu großen Teilen mitgestaltet: "Keramik in den unterschiedlichsten Formen bestimmt den Alltag und gerade diese Vielfalt macht das Material so spannend". Zudem hat die Designerin kein schlechtes Gewissen, denn Keramik ist ein natürliches Material und belastet die Umwelt nicht. Unter den ausgestellten Stücken sind aber nicht nur Unikate. Einige Ideen für die Gestaltung von Alltagskeramik wurden mittlerweile von der Industrie aufgegriffen.

Nicht nur in der Oberlausitz, auch im heute polnischen Niederschlesien war in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten die Glasherstellung zu Hause. Die berühmte Josephinenhütte in Oberschreiberhau belieferte unter anderem den preußischen Königshof. Geblieben ist im polnischen Niederschlesien nur noch ein industrieller Hersteller von Trinkgläsern, Schüsseln und Vasen. "Auch deshalb machen sich viele Glasdesigner selbstständig", meint Agnieszka Bar von der Akademie der schönen Künste in Breslau. Sie ist mit Gebrauchsgläsern nach Königshain gekommen.