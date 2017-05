Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping sieht in Verletzungen der Nachwendezeit einen Grund für die Ablehnung von Flüchtlingen im Osten. "Vieles, was wir an Anfeindungen und Übergriffen erlebt haben, macht uns fassungslos", erklärte Köpping am Donnerstag in ihrer Bilanz zur Halbzeit der Wahlperiode. In unzähligen Gesprächen mit Bürgern habe sie herausfinden wollen, wo die Ablehnung und der mitunter blanke Hass herrühren: "Eine Antwort, die ich gefunden habe, liegt in den oft von Enttäuschung geprägten Erfahrungen, die viele Menschen in der Nachwendezeit erlebten."