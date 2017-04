Weiterhin soll es im Jahr 2012 zum "einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen einem Mitarbeiter und einer 15-jährigen Parkeisenbahnerin gekommen sein. "Der Vorfall hätte zur Anzeige gebracht werden müssen", heißt es in dem Bericht. Anschuldigungen nicht strafrechtlich relevanter Übergriffe zweier Parkeisenbahner im Jahr 2013 und 214 mündeten in die Kündigung der Mitarbeiter, führten jedoch zu keinen weiteren Maßnahmen, "da die Leitung der Parkeisenbahn und die damalige Schlossleitung davon ausgingen, dass die eingeleiteten Maßnahmen hinreichend wären".

Gleichzeitig hat sich das Missbrauchsopfer Henry L. in einem offenen Brief an andere Kinder gewandt. "Ich weiß, ich bin nicht allein. Ich habe von anderen gehört, die glauben, dass das Leben keinen Sinn mehr hat, weil jemand sie so angefasst oder noch Schlimmeres mit ihnen gemacht hat", schreibt Henry L.