Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) ist offenbar in Verhandlungen über einen neuen Wirtschaftsschub für die Region Leipzig. "Ich treffe mich mit dem Chef eines großen deutschen Automobilkonzerns. Wir sprechen über Konsequenzen aus dem Brexit und wie Sachsen davon profitieren kann", sagte Tillich am vergangenen Sonnabend in einem Interview mit der BILD. Mehr könne er dazu im Moment nicht sagen.