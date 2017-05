Die Komsa Kommunikation Sachsen AG hat in ihrem 25. Jubiläumsjahr die größte Investition ihrer Firmengeschichte vollendet: Die beiden Neubauten am Hauptsitz in Hartmannsdorf sind nicht zu übersehen. Für das 21 Meter hohe Hochregallager sowie das dreigeschossige Haus der Dienstleistungen wurden rund 30 Millionen Euro aufgewandt. Damit hat das größte mitteldeutsche Familienunternehmen zugleich die Weichen auf Wachstum gestellt. Derzeit liegt der Umsatz der Komsa-Gruppe bei über einer Milliarde Euro.

Gestartet war das Unternehmen vor 25 Jahren auf Initiative des Deutsch-Schweden Gunnar Grosse mit drei sächsischen Fachleuten als Großhändler für Mobiltelefone im Grosse-Familien-Anwesen in Hartmannsdorf. "Ich erkannte, was damals dringend gebraucht wurde: Handys, denn man konnte nach der Wende kaum einen Festnetzanschluss bekommen", erinnert sich der Komsa-Vorstandsvorsitzende. Inzwischen hat sich seine Firma als Wegbereiter der Digitalisierung und Partner von Industrie und Fachhandel zu einem der führenden europäischen Dienstleister für die Informations- und Telekommunikationsbranche entwickelt.

Die Komsa-Kita "Weltenbaum" ist beliebt. Bildrechte: Komsa

Was ist nun das Erfolgsgeheimnis? "Man muss wissen, was der Kunde will und immer wieder der Kunde und nochmals der Kunde", sagt Grosse, wenn er danach gefragt wird. Doch es steckt noch mehr dahinter. Denn er hat schwedische Unternehmenskultur mitgebracht. Das zeigt sich nicht nur am "Du", mit dem sich alle ansprechen, sondern vielmehr darin, dass der Mensch mit Familie im Mittelpunkt steht. So gibt es flexible Arbeitszeiten, Gesundheits- und Trainingsmöglichkeiten, eine betriebseigene Küche mit großzügiger Speisegaststätte und einem Betriebskindergarten, der bestens ausgebucht ist. Hier können die Kleinsten bei einem Muttersprachler schon Englisch lernen. So ist es nicht verwunderlich, dass bei Komsa viel junge Frauen und junge Männer arbeiten.