Leipzig braucht Wohnraum. Das ist unübersehbar, werden doch derzeit an vielen Stellen der Stadt Wohnblöcke hochgezogen. Vor zehn Jahren schrieb die Stadt in der "Leipzig Charta" fest, dass "die Stadtteilentwicklung mit einer sehr hohen Dichte und Qualität vorangetrieben werden soll". Im Klartext heißt das: Zentrales Wachstum – zentrumsnahe Brachen wie der Wilhelm-Leuschner-Platz und am Bayrischen Bahnhof werden erschlossen und in den kommenden Jahren bebaut.