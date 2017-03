Manche Streitigkeiten zwischen Nachbarn sind so absurd, dass sie schon wieder unterhaltsam sind. Man denke nur an Regina Zindler aus dem Vogtlandkreis und ihren Maschendrahtzaun, der von dem Knallerbsenstrauch ihres Nachbarn beschädigt wurde. Stefan Raab verhalf dieser Streit sogar zu einem Nummer-Eins-Hit. Öfter als in den Charts landen Streitigkeiten zwischen Nachbarn vor Gericht. Dann wird es meist teuer und nervenaufreibend. Welche Alternativen es zum Gerichtsstreit gibt, kann man seit Montag auf der Internetseite des Sächsischen Bündnisses zur Verbreitung alternativer Konfliktlösungsverfahren in Gesellschaft und Wirtschaft nachlesen. Auch für Konflikte in der Familie, mit Unternehmen oder mit der Schule werden hier alternative Lösungen angeboten.

Konflikte nicht beenden, sondern lösen

Die Vorteile der alternativen Konfliktlösung liegen für Robert Bey vom sächsischen Justizministerium klar auf der Hand. Sie könnten frühzeitig dazu beitragen, Schaden zu verhindern und Konflikte kleinzuhalten. Außerdem müsse man nur durch eine Instanz gehen. Die alternative Konfliktlösung ermögliche eine umfassende Analyse und damit eine für alle befriedigende zukünftige Entwicklung und Lösung, so Bey.

Bildrechte: MDR/Lily Meyer Gerade bei Auseinandersetzungen im Bereich der Unternehmen, aber auch bei familiären Konflikten ist es oft so, dass viele Dinge mitschwingen, die oft im Gerichtsprozess nur am Rande eine Rolle spielen können. Robert Bey Justizministerium Sachsen

Das sind die Partner des Bündnisses Konfliktlösung Sachsen: - Industrie- und Handelskammern Sachsen

- Handwerkskammern Sachsen

- Verbraucherzentrale Sachsen

- Landesverband der öffentlich bestellten und vereinigten sowie qualifizierten Sachverständigen

- Justizministerium Sachsen

Alle müssen wollen

Margitta Poppe von der IHK Leipzig ist Geschäftsführerin des Bündnisses und ebenfalls von den alternativen Konfliktlösungen überzeugt. Die IHK Leipzig unterhält selbst seit Jahren eine institutionelle Schlichtungs- und Mediationsstelle, an die sich zum Beispiel Unternehmen wenden können. Poppe erhält etwa vier bis fünf Anfragen in der Woche, von denen einige wieder zurückgezogen werden. Denn die streitenden Parteien müssen gemeinsam und vor allem freiwillig an einem Tisch zusammenkommen.

Bildrechte: MDR/Lily Meyer Man muss dann tatsächlich in diesem Verfahren auch Sachen auf den Tisch bringen, man muss die andere Seite anhören. Margitta Poppe Bündnis Konfliktlösung Sachsen

Friede, Freude, Bratwurst

Klappt das dann doch, kann zum Beispiel ein Friedensrichter dabei helfen, eine Lösung zu finden. So wie Heinrich Weinmann, Friedensrichter der Gemeinde Wiedemar. Vier bis fünf Fälle bearbeitet der pensionierte Beamte jedes Jahr. Von der Antragstellung bis zu einer Lösung, mit der beide Parteien leben können, dauert es im Schnitt vier Wochen. In der Regel habe sich der Fall dann auch erledigt, so Weinmann.

Bildrechte: MDR/Lily Meyer Ich sage dann: Leute, ihr könnt wegziehen oder klagen. Oder ihr trinkt zusammen ein Bier, grillt zusammen, da habt ihr mehr davon als von diesen Streitereien. Heinrich Weinmann Friedensrichter