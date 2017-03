Kinderkrippen, Kindergärten, Grund- und Förderschulen der Klassenstufe 1 bis 4 in Sachsen können sich ab 31. März 2017 im Internet für die Teilnahme am EU-Schulprogramm bewerben. Pro Woche bekommen die Einrichtungen dann zwei Mal frisches Obst und Gemüse bzw. Trinkmilch, laktosefreie Milch oder Joghurt kostenfrei geliefert. Berücksichtigt werden die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs. Die teilnehmenden Einrichtungen werden im Internet veröffentlicht. Für das Schuljahr 2017/2018 stehen mehr als 1,7 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln bereit.