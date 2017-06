Die Chemnitzer Veranstaltungsreihe "Rock am Kopp" erlebte am Sonntag ihre dritte Auflage. Am Karl-Marx-Monument traten "Milliarden", "Audio88 & Yassin" und "Claire" auf. Vorher nicht angekündigt war das "Geheimkonzert" von Kraftklub, das rund 10.000 Besucher an die Brückenstraße lockte. Bildrechte: MDR/Harry Härtel