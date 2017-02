Bei Görlitz stehen alle Windräder still. Es weht zu wenig Wind. Bildrechte: MDR/Rico Herkner

Das Bild am Görlitzer Stadtrand ist beispielhaft. Fast alle Windräder stehen am 14. Februar still. Es herrscht nahezu Windstille. Der Morgennebel verdeckt die Sonne. Nur wenig Licht erreicht die Oberfläche der Solarmodule. Für die Lausitzer LEAG-Kraftwerke bedeutet das Hochbetrieb. Die Braunkohlekraftwerke in Boxberg, Schwarze Pumpe und Jänschwalde laufen an ihrer Kapazitätsgrenze. Seit Wochen habe der Energiekonzern all seine Energieerzeuger am Netz, so LEAG-Vorstandschef Helmar Rendez. Zur Sicherung der Stromversorgung habe das Unternehmen sogar seine elektrisch betriebenen Bergbaugeräte in den Tagebauen zeitweise abgeschaltet. Ausreichend große Kohlevorräte in den Bunkern der Kraftwerke seien jedoch vorhanden. Verschärft werde die europaweite Versorgungssituation durch den Ausfall vieler französischer Atomkraftwerke.

Stromspeicher sind knapp

Besonders kritisch war die Versorgungssituation am 24. Januar. Biogas-, Solar- und Windenergie- und Wasserkraftanlagen konnten nur zehn Prozent der erforderlichen Strommenge ins Netz liefern. Das geht aus einer Übersicht des Portals AGORA Energiewende hervor. Der große Rest des Stroms kam aus Atom-, Kohle- und Erdgaskraftwerken. Riesige Stromspeicher für erneuerbare Energien könnten das Problem langfristig lösen. Aber diese Speicher sind vorerst nicht in Sicht. Insbesondere Pumpspeicherwerke gelten als leistungsfähige Puffer für erneuerbare Energien. Doch deren Neubau ist schwierig. Der geplante Bau des europaweit größten Pumpspeicherwerks in Atdorf im Schwarzwald steht gerade auf der Kippe. Anwohner machen gegen das Projekt mobil. Bundesweit können alle Pumpspeicherwerke im Notfall sechs Stunden lang eine Leistung von sieben Gigawatt abgeben. Etwa knapp ein Zehntel der zeitweise notwendigen Leistung.

Energiewende als Kostentreiber

Experten der Hochschule Zittau/Görlitz plädieren für ein Aus der Kohlekraftwerke in rund 30 Jahren, damit die Energiewende geordnet ablaufen kann. Bildrechte: MDR/Rico Herkner Um die Versorgungsprobleme in den Griff zu bekommen, fordern Umweltschützer oftmals einen beschleunigten Ausbau von Wind- und Solaranlagen. Der Dekan der Fakultät Elektrotechnik/Informatik an der Hochschule Zittau/Görlitz, Prof. Klaus-Dieter Haim, sieht das kritisch: "Wind und Sonne dazuzubauen, löst das Problem nicht. Das macht es eher größer. Es gibt eben Phasen, in denen Wind und Sonne nicht verfügbar sind und dann brauche ich diese konventionellen Kraftwerke oder eben Alternativen." Eine zukunftsträchtige Alternative sei, so meint Haim, die sogenannte "Power to Gas"-Technologie. Strom aus erneuerbaren Energien werde in Gas verwandelt und bei Stromengpässen für den Betrieb von Gaskraftwerken verwendet. Doch noch sind die großtechnischen Anlagen zu teuer, um sie flächendeckend einsetzen zu können. Darum mahnt der Zittauer Energieexperte, dass Strom bezahlbar bleiben müsse. Schon jetzt sei Elektroenergie in Deutschland im weltweiten Vergleich sehr teuer für die Verbraucher. Darum plädiert Haim für eine geordnete Energiewende. Das halte die Kosten im Rahmen und bedeute ein Aus für Kohlekraftwerke in rund 30 Jahren. Nicht alles was technisch machbar sei, sei durch die Verbraucher bezahlbar, so Haim.

Stromangebot bestimmt den Preis

Viele Braunkohle- und alle Atomkraftwerke sollen in den kommenden Jahren vom Netz genommen werden. Sollte es bei der Versorgung eng werden, werden durch Netzbetreiber wie "50 Hertz" Reservekapazitäten in anderen Ländern angefordert. Bezahlen muss diese Versorgungssicherheit der Stromkunde. Teuer wird es besonders in kritischen Versorgungssituationen. Das zeigen die Ausschläge an der Leipziger Strombörse. Preise von bis zu 160 Euro pro Megawattstunde wurden in diesem Winter bereits aufgerufen - das Fünffache des sonst üblichen Preisniveaus. Für die LEAG ein teils lukratives Geschäft. Denn der Konzern hat einen Teil seiner Winter-Kapazitäten nicht schon im Sommer vorab zu niedrigen Preisen am Strommarkt verkauft. Erst jetzt im Winter werden Rest-Kapazitäten angeboten, in einer Zeit in der Strom besonders teuer ist. Für die tschechischen Käufer wird die Übernahme der Lausitzer Braunkohlekraftwerke so zum lukrativen Geschäft. Auch die rund 8.000 Lausitzer LEAG-Beschäftigten sind Nutznießer dieser Angebotspolitik – ihre Arbeitsplätze sind vorerst sicher.

Preise steigen weiter

Der Stilllegung vieler Kraftwerke und die Anpassung der Stromnetze wird den Strompreis weiter steigen lassen. Davon geht die Bundesregierung aus. Einen zusätzlichen Preisschub wird das EU-Parlament voraussichtlich am heutigen Mittwoch beschließen. Die Verschmutzungsrechte für Kohlendioxid sollen künftig jährlich verknappt werden. Das Ziel dieses ökologisch begründeten Markteingriffs: Kohlestrom soll teurer werden, um die Klimaziele zu erreichen. Aus Sicht des Zittauer Energieexperten Prof. Klaus-Dieter Haim kommt es darauf an, immer wieder einen für alle akzeptablen Kompromiss zu finden. Klimaziele, Bezahlbarkeit und technische Machbarkeit der Energiewende müssen in ihrem Verhältnis zueinander ständig neu austariert werden, so Haim.