Bilanz: Krankhausreform Sachsens Krankenhäuser stolpern in die Zukunft

Hauptinhalt

Seit 1. Januar 2016 gilt das Krankenhausstrukturgesetz des Bundes. Was so gewaltig klingt, ist es auch: Die Reform soll alle großen Fragen der Krankenhäuser in Deutschland lösen, beziehungsweise dabei helfen. Beim sächsischen Krankenhaustag in Dresden soll nun eine erste Bilanz gezogen werden. Was hat die Reform bisher für Sachsen gebracht?