In der Nacht zum Sonnabend randalierten etwa 80 Vermummte im Leipziger Stadteil Connewitz. Sie griffen einen Linienbus an, setzten Mülltonnen in Brand und warfen mit Steinen und Bengalos. Verletzt wurde niemand. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Randalierer. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Hintergrund der Krawalle soll die Räumung eines besetzten Hauses in Berlin sein. Das wurde in einem Bekennerschreiben auf dem linksextremen InternetPortal "indymedia" als Grund genannt. Da auch im Vorfeld des G 20 Gipfels mit weiteren Anschlägen gedroht wird, sei man in höchster Alarmbereitschaft, so die Polizei.

In Leipzig-Connewitz kommt es immer wieder zu Randalen. Unter anderem griffen Anfang 2015 etwa 50 Maskierte eine Außenstelle der Polizei an. Sie warfen Flaschen, Steine und Farbbeutel gegen die Fassade und setzten einen Streifenwagen in Brand.