Erfolgsgeschichte für die Kriminalpolizei in Leipzig: Ein verlorengegangenes Tablet führte die Ermittler direkt zu einem 27-Jährigen, der im Besitz kinderpornografischen Materials war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann im Dezember 2016 einen Beutel mit einigen Habseligkeiten in einem Leipziger Fastfood-Restaurant liegen gelassen. Nachdem die Mitarbeiter mehrere Tage vergeblich auf den Unbekannten gewartet hatten, habe sich einer der Kollegen dem Inhalt des Beutels angenommen.