In den nächsten Jahren sollen in Dresden insgesamt 1.350 Sozialwohnungen entstehen. Bildrechte: dpa

Erbittert ist in den vergangenen Monaten um die Mindeststandards für Sozialwohnungen gestritten worden. Ursprünglich sollte zum Beispiel eine Vierraumwohnung zwei Bäder und einen Balkon bekommen. Nach langem Zerren hatte sich die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit gerade auf einen Kompromiss geeinigt, als ein Brief des Ministeriums einflatterte. Der untersagte verbindliche Standards für Sozialwohnungen, wenn die Fördergelder fließen sollen. "Die Standardkriterien können nur noch als Empfehlung eingesetzt werden", kritisiert Schmelich. Jedwede Verbindlichkeit sei dahin.

Damit ist der Grünen-Politiker jedoch längst nicht am Ende. "Das Programm ist handwerklich mies gemacht. Die Kalkulationen orientierten sich am Angebot und nicht an den Kosten", monierte Schmelich. "Wir subventionieren mit dem Landesprogramm Gewinne, die bereits einkalkuliert sind." Die durchschnittliche Angebotsmiete läge in Dresden gerade bei 10,30 Euro pro Quadratmeter. Die Sozialwohnung würde nach Abzug der Förderung von 3,50 Euro also 6,80 pro Quadratmeter kosten. "Es entstehen Sozialwohnungen, die sich keiner leisten kann", sagte Schmelich.