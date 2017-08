Auf einer Veranstaltung in Bautzen stellten sich nun zwei ostsächsische Unionspolitiker gegen die Pläne. Die Landtagsabgeordnete Patricia Wissel nannte sie "undiskutabel". Es werde immer schwieriger, genügend qualifizierte Lehrer für diese Region zu finden: "In dieser Situation verbieten sich Experimente im Bereich der Schulverwaltung." CDU-Parlamentarier Stephan Meyer hält es für geboten, dass Kurth "die Erfahrungen vor Ort und die Nähe der Schulverwaltung an den Schulen im ländlichen Raum bei einer möglichen Neuorganisation der Strukturen berücksichtigt". Vor dem Hintergrund der enormen Herausforderungen seien eine Strukturveränderung und die Aufgabe von Standorten in der Fläche zum gegenwärtigen Zeitpunkt der "falsche Ansatz". In der Schulverwaltung entstehe zudem "zusätzliche Unsicherheit".