Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich ist mit seiner Forderung nach einem Rechtsschwenk der CDU auf Kritik gestoßen - auch in den eigenen Reihen. Elisabeth Galli, Mitglied im Dresdner CDU-Kreisvorstand, kündigte sofort ihren Parteiaustritt an. "Mein Austrittsgrund heißt #Tillich", schrieb sie am Sonnabend via Kurznachrichtendienst Twitter. Den "fortschrittlichen Leuten" in der CDU Sachsen wünsche sie, "endlich nach oben" zu kommen. Der sächsische Linken-Chef Rico Gebhardt zollte Galli über Twitter "Respekt für diese Entscheidung".