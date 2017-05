Ein banaler kleiner Kronkorken hielt am Mittwoch in Pirna eine ganze Mannschaft aus Feuerwehrmännern und Flutschutzexperten in Atem. Bei der ersten Routine-Kontrolle stellte sich nämlich heraus, dass das Flutschutztor in der Rosa-Luxemburg-Straße überhaupt nicht dicht ist. Wasser floss ungehindert durch die Barriere. "Beim ersten Anstauen haben wir Problemstellen erkannt", sagte Thomas Gockel, Sprecher der Stadt Pirna. Beim zweiten Versuch sei die Ursache des Lecks schließlich entdeckt worden. "Der Kronkorken einer Bierflasche steckte in einer Dichtung." Ob dieser versehentlich oder absichtlich dort befestigt worden sei, habe man jedoch nicht feststellen können.