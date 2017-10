"Ich kenne den Frank Haubitz sehr gut. Ich denke, er ist der richtige Mann für diese Stelle. Er engagiert sich für seine Kollegen und Schüler, bis an die Grenze des Machbaren. Er ist gewohnt, mit Widerständen umzugehen, wo er dann auch mal seinen Weg geht. Wo er also Kollateralschäden in Kauf nimmt. Aber ich hab immer wieder erlebt, dass ihm die Ergebnisse recht geben."

(Jens Rieth, stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Dresden-Klotzsche)