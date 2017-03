Die Stimmung war gelöst, es wurde getanzt und die engagierten Reden wurden mit viel Beifall gewürdigt. Einige Hundert Teilnehmer – viele von ihnen im europäischen Blau gekleidet – fanden sich am Sonntagnachmittag auf dem Marktplatz im Herzen Leipzigs ein, um ein Zeichen zu setzen für Europa. Die Leipziger Musikerin Barbara Rucha hatte dazu aufgerufen: "Nach Brexitvotum und Trumpwahl spüren viele Europäer eine gewisse Schockstarre. Deshalb ist es jetzt wichtig, Flagge zu zeigen." Die Kundgebung fand unter dem Banner der Initiative "Pulse of Europe" statt, die bereits in vielen europäischen Großstädten aktiv für den europäischen Gedanken wirbt.

"Heute finden mit uns Kundgebungen in 34 Städten, in vier verschiedene Länder statt. Darunter Amsterdam, Toulouse und sogar in Großbritannien, in Bath", sagte Rucha. "15.000 Menschen sind für Europa auf der Straße." In Leipzig verlas man zunächst zehn Thesen zu Europa, die das Bündnis erstellt hatte, "um so viele Menschen wie möglich dafür zu motivieren, sich für Europa zu bekennen und wählen zu gehen." Sie beschreiben, was erhaltenswert ist an der europäischen Gemeinschaft.

Das brachte auch Paul auf den Punkt. "Ich verbinde mit Europa besonders das Thema Freiheit - die zu reisen und auch die Menschenrechte und die Pressefreiheit." Der junge Teilnehmer erzählt von seinen Reisen durch Estland und Finnland, europäische Nachbarn, die viel verbindet. "Die Finnen haben damals über den Eisernen Vorhang hinweg finnische Kindersendungen für die jungen Leute in Estland gesendet." Ein Beispiel für die europäische Gemeinschaft.

Biografien spiegeln Geschichte wieder

Der Leipziger Musiker Andreas erzählt von seinem Vater. "Er nannte die Karl-Liebknecht-Straße immer Adolf-Südknecht-Straße, weil sie so oft umbenannt wurde: Einmal während der Weimarer Republik, da hieß sie Südstraße, die Nazis haben sie dann umbenannt in Adolf-Hitler-Straße. Nach dem Krieg wurde sie dann noch einmal umbenannt in Karl-Liebknecht-Straße, so heißt sie heute noch." Für ihn ein Beispiel für die Vereinnahmung des Alltags durch Systeme, etwas dass es nie wieder geben soll, wenn es nach ihm geht. Das spiegelt sich auch in der Biographie seines Vaters. "Er war im Krieg, in Kriegsgefangenschaft, hat sein Leben neu aufgebaut in der DDR, als er dann schon Rentner war, kam die Wiedervereinigung und er wurde damit auch Bürger der Europäischen Union. Solche oder ähnliche Biographien gibt es viele."

Vera Frosch meldete sich auch am Bürgermikrophon zu Wort. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Vera Frosch, gebürtige Leipzigerin, lebte 40 Jahre im "Exil", bis sie zurück nach Leipzig kam. "In der Zeit ist die Mauer gefallen, meine Kinder sind erwachsen geworden. Meine Tochter lebt seit vielen Jahren mit einem griechischen Mann in London. Diese Brexit-Entscheidung geht uns sehr ans Eingemachte. Wir machen uns große Sorgen darum, wie es weitergehen wird." Die Rentnerin ist den Tränen nahe. "Aber unsere Kinder sind zuversichtlich. Sie haben Vertrauen in das Leben, dass sie führen dürfen. Darum geht es, wir wollen doch alle, dass es unsere Kinder gut haben. Und das geht meines Erachtens nur in einem geeinten Europa."

Zeit, sich zu Europa zu bekennen

Pfarrer i.R. Christoph Wonneberger Bildrechte: MDR/Lars Tunçay Vor 28 Jahren organisierte Christoph Wonneberger die Friedensgebete in Leipzig. Am Sonntag feierte der ehemalige Pfarrer seinen 73. Geburtstag und 200 Kehlen erbrachten ihm ein Ständchen. Auch er griff zum Mikrophon, mit dem alle Anwesenden ihre Gedanken zur Europäischen Union mitteilen durften. Die Stimmung war positiv. Zwischendurch ertönte Musik aus den verschiedenen europäischen Ländern: Klezmer, Fado, französische Chansons. Die nötigen Reformen wurden von den Organisatoren im Vorfeld angemahnt, am Sonntag waren sie kein Thema.