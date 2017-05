Tausende Menschen haben am 1. Mai an Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes in 14 sächsischen Städten teilgenommen. Das Motto der diesjährigen Veranstaltungen lautete "Wir sind viele. Wir sind eins".

Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit

Bei der Kundgebung in Dresden forderte die Landesvorsitzende Iris Kloppich mehr soziale Gerechtigkeit und Sicherheit in Deutschland. Die sozialen Abstiegsängste vieler Menschen müssten ernst genommen und entschlossen dagegen vorgegangen werden. Alterarmut dürfe es in einem reichen Land wie Deutschland nicht geben, so Kloppich.

Die Spaltung in arm und reich wird immer offensichtlicher. Eine neue Steuerpolitik ist nötig, die niedrige und mittlere Einkommen entlastet. Iris Kloppich, Vorsitzende DGB Sachsen

Mehr Gerechtigkeit forderte der DGB vor allem für Arbeitsmarkt, Krankenversicherung, Löhne und Renten. In einer solidarischen Gesellschaft müssten Reiche steuerlich stärker belastet werden als Arbeitnehmer, hieß es.

Menschenkette gegen NPD-Demo in Bautzen