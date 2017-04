Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch und Kunsthistorikerin Susanne Altmann nehmen Protestierende auf die Schippe. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

Oberbürgermeister Dirk Hilbert wurde in sozialen Netzwerken beschimpft. Künstler und Arbeiter wurden in der vergangenen Woche mit Pfannen und Töpfen beworfen - zum Glück ohne Folgen. Pegida-Teilnehmer bezeichneten am Montagabend die Künstler als "Schmarotzer". Und die AfD legt am Tag der Einweihung nach: "Mülldeponie Dresden" twittert der Landtagsabgeordnete Carsten Hütter zu einem Bild des Kunstwerks und behauptet: "Kunst, die niemand versteht!"