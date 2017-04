Die Bundesländer Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin errichten in Leipzig ein gemeinsames Zentrum zur Telekommunikationsüberwachung. Das teilte Sachsens Innenminister Markus Ulbig am Dienstag mit. Mit dem Bau des "Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums" (GKDZ) soll noch in diesem Jahr begonnen werden, die Inbetriebnahme ist für 2019 vorgesehen.