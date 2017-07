In Dresden existiert bereits der Verein "Gemeinsam länger lernen in Sachsen". Er hatte unlängst zu einer Zusammenkunft Gleichgesinnter eingeladen. Im Oktober sollen auf einer weiteren Treffen Details zu einem möglichen Volksentscheid besprochen werden. Falken stellte am Freitag klar, dass die Linken ihn nicht selbst auf den Weg bringen werden.



Sachsens Verfassung bietet die Möglichkeit einer Volksgesetzgebung. Erste Stufe ist ein Volksantrag, für den mindestens 40 000 Unterschriften gesammelt werden müssen. Der Landtag hat dann den Antrag innerhalb von sechs Monaten zu beraten. Verweigert er seine Zustimmung, können die Antragsteller über ein Volksbegehren einen Volksentscheid in Gang setzen. Für das Begehren sind binnen eines halben Jahres mindestens 450.000 Unterschriften erforderlich.