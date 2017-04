Darum geht es im neuen Stück: Abermals gibt es Einblicke in die Lebenszeit des Obristen von Schadowitz, der es bis dato immer verstanden hatte, seine Majestät August den Starken regelmäßig an die Schwarze Mühle zu locken. Bei der abendlichen Plauderei im Land der Sorben lauschte seine Majestät wissbegierig, wenn der Obrist, alias Krabat, über die Geschichten seiner Jugend erzählte und sie lebendig werden ließ. Doch da es auch im Leben manchmal anders kommt als man denkt, erfähren der Sächsische König und das Publikum in diesem Jahr auf eine gänzlich andere Art und Weise die neue Geschichte aus der sagenumwobenen Vergangenheit seines Freundes.

Mit der Kraft des in Krabats Händen verbliebenen Koraktors ist es ihm bisher immer gelungen, seinen ärgsten Widersacher von der Schwarzen Mühle fernzuhalten. Nach einer sehr langen und friedvoll vergangenen Zeit kreuzt das Schicksal nun aber erneut bedrohlich und unheilvoll den Weg der beiden Erzfeinde. Ohne den Besitz seines Zauberbuches sind die Lebenskräfte des Schwarzen Müllers fast erschöpft. Davon angetrieben, hegt der alte Hexenmeister einen rachedurstigen Plan, um Krabat ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Verbittert, hinterlistig und so brutal wie nie zuvor lässt er dabei keine Mittel aus, die ihn nun endgültig zu seinem großen Ziel führen sollen.

Er weiß, dass er nur durch den Tod seines ehemaligen Müllerburschen Krabat und mit der damit verbundenen Zurückeroberung der Schwarzen Mühle, zu seiner ewigen Jugend und Macht zurück finden kann. Wird er es tatsächlich erreichen oder gelingt es Krabat abermals, den Kopf aus der Schlinge des Schwarzen Müllers zu ziehen? Welchen Weg wird das Schicksal am Ende gehen? Eine Geschichte voller List, Tücke, Magie, Mystik und Macht beginnt…



Quelle: Facebook-Seite der Krabat-Festspiele