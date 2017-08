Der Stress im Frühjahr 2007 begann weit weg, in irgendeinem Winkel der USA: Mehr und mehr Hausbesitzer konnten ihre Kreditraten nicht zahlen - Kredite, die sie im Rückblick niemals hätten bekommen dürfen, weil sie einfach zu wenig verdienten. Eilig schnürten Aufsicht, Politik und Banken ein Rettungspaket. Galt es doch, die erste große Bankenkrise seit 1931 zu verhindern.

Die Rettung der IKB kostete die staatliche Förderbank KfW als damalige Haupteigentümerin letztlich rund zehn Milliarden Euro. Es sollte nicht der letzte Feuerwehreinsatz sein: Nur ein Notverkauf rettete die SachsenLB im Sommer 2007. Ausgelöst wurde die Krise von der irischen Tochtergesellschaft SachsenLB Europe. Die hatte unter anderem eine Zweckgesellschaft mit dem Namen Ormond Quay gegründet und für sie Garantien in unbegrenzter Höhe übernommen. Weitere Bundesländer mussten ihre Landesbanken mit Steuermilliarden stützen.

Bislang kostet Notverkauf rund 1,5 Milliarden Euro

Auch in Sachsen wird weiter Geld in die Bankenkrise gepumpt. Bis 2019 haftet der Freistaat noch für Ausfälle aus den fragwürdigen Geschäften, maximal für 2,75 Milliarden Euro. Gezahlt wurden an den neuen Eigentümer, die Landesbank Baden-Württemberg, bislang über 1,54 Milliarden Euro. Zur Absicherung dieser Folgekosten wurde ein Garantiefonds eingerichtet. Dessen Bestand lag Ende Juni bei rund 1,21 Milliarden Euro. Damit sei das noch verbleibende Risiko aus der Bürgschaft vollständig abgedeckt, heißt es aus dem Finanzministerium.

Wer trägt die Verantwortung?

Die politische Verantwortung für das Debakel der SachsenLB übernahmen Finanzminister Horst Metz, der noch während der Krise Ende September 2007 zurücktrat und Regierungschef Georg Milbradt, der acht Monate später folgte. Doch im Untersuchungsausschuss wies Metz später jede Mitschuld von sich. Die SachsenLB habe nicht als Einrichtung seines Hauses agiert. "Das Finanzministerium ist kein Oberbanker", so Metz damals.

Zwei frühere Vorstände im Prozess am Landgericht Leipzig Bildrechte: dpa In zahlreichen Prozessen mussten sich ehemalige Manager der SachsenLB in Zivil-und Strafprozessen verantworten, doch zu einer Verurteilung kam es in keinem Fall. Mehrere Ex-Banker zahlten aber Geldauflagen. Den Freistaat kosteten die Schadenersatzklagen mindestens 40 Millionen Euro. Ein Grund, auf weitere Prozesse zu verzichten.

Aus SachsenLB wird Sachsenbank

Heute arbeitet die Sachsen Bank unter dem Dach der Landesbank Baden-Württemberg weiter mit Niederlassungen in Halle, Leipzig und Dresden. Als regionale Kundenbank vergibt sie Kredite an den Mittelstand und betreut Privatkunden. Der Kauf der SachsenLB drückte aber auch bei der LBBW die Gewinne, was an hohen Abschreibungen auf den Firmenwert der SachsenLB lag.

Sind Banken heute besser gerüstet und sicherer?

Ja, meint Europas oberste Bankenabwicklerin, Elke König: "Wir haben in zehn Jahren eine ganze Menge erreicht. Banken haben heute deutlich mehr Kapital, deutlich besseres Kapital. Und Liquidität wird nicht mehr als gottgegeben angesehen." Will sagen: Die Banken achten besser auf ihr Geld und haben mehr davon auf der hohen Kante. "Auch was die Überwachung und die Durchsetzung der Finanzstabilität betrifft, sind wir heute in Deutschland und dem Euroraum deutlich besser aufgestellt als vor der Krise", ergänzt Bundesbank-Präsident Jens Weidmann.