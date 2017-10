Die Landesregierung hat sich grundsätzlich über eine Wohnsitzauflage für Asylbewerber geeinigt. Geplant ist, dass anerkannte Flüchtlinge aus dem Landkreis, in dem sie wohnen, künftig nicht wegziehen dürfen. Das erklärte die Integrationsministerin Petra Köpping im Lenkungsauschuss Integration und Asyl am Mittwoch. Die angestrebte Wohnsitzauflage solle die Flüchtlinge verpflichten, für ein Jahr in dem ihnen zugewiesenen Landkreis in Sachsen zu wohnen. Die geplante Regelung sei keine Residenzpflicht, sondern werde offen und flexibel gestaltet, betonte Köpping. Wenn ein Flüchtling etwa einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in einem anderen Landkreis habe, könne er wechseln. Der sächsische Lenkungsausschusses Integration und Asyl hat den Entwurf erarbeitet, der nun dem Kabinett vorgelegt werden soll. Zum weiteren Zeitplan wollte sich Köpping nicht äußern.