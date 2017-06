Der Landesschülerrat fordert mehr politische Bildung an Sachsens Schulen. Die derzeit vorgesehene Unterrichtszeit reiche nicht aus, sagte Sprecher Leonard Kühlewind MDR SACHSEN. "Wir fordern an Gymnasien eine dritte Unterrichtsstunde des Fachs "Gemeinschaft, Recht und Wirtschaft". Politische Bildung müsse zudem stärker fächerübergreifend vermittelt werden. Dafür werde sich in Zukunft die Arbeitsgruppe "Politische Bildung" einsetzen. Diese widme sich auch dem Bundestagswahlkampf gleich zu Beginn des neuen Schuljahres. Sachsens Schüler sollen zum Anlass dieser Wahl die Möglichkeit erhalten, sich intensiver mit Politik zu beschäftigen.

Schüler wollen schnelles Internet mit 100 MB pro Sekunde

Politische Bildung bleibt jedoch nicht das einzige Thema, das Sachsens Schüler im nächsten Schuljahr beschäftigen wird. Wie in jedem Bereich spielt Digitalisierung auch in der Schule eine immer größere Rolle. "Wir wollen gemeinsam mit dem Kultusministerium den digitalen Wandel in die Klassenzimmer bringen", sagte Kühlewind.

Onlinebasierte Bildungsprogramme sollen künftig ohne Ladeschwierigkeiten verfügbar sein. Bildrechte: vimeo/MicroBLINK Künftig solle es möglich sein, dass jeder Schüler sein eigenes Gerät mitbringen und in der Schule für Bildungsprogramme nutzen kann. Dafür müssten jedoch noch Softwareschnittstellen installiert werden. "Eine digitale Infrastruktur und schneller Internetzugang sind in Zukunft auch in der Schule unerlässlich und müssen im nächsten Schuljahr unbedingt angegangen werden", erklärte der Schülerratssprecher. "Wir fordern an jeder sächsischen Schule bis 2020 einen Internetanschluss von 100 MB pro Sekunde." Bislang gebe es dies noch nicht, gerade die Schulen auf dem Land müssten oft ohne ein schnelles Internet auskommen.

Landesschülerrat zieht positive Bilanz

In Bezug auf das vergangene Schuljahr zieht der Landesschülerrat eine positive Bilanz. "Wir blicken auf ein turbulentes Jahr zurück", sagte Kühlewind. "Doch jetzt haben wir ein solides Schulgesetz, was Sachsen in den nächsten Jahren begleiten wird." Ein Höhepunkt sei zudem der Schülerentscheid zur Verlängerung der Grundschulzeit gewesen. "Der erste Schülerentscheid seit 22 Jahren hat das Schuljahr wegen der hohen Wahlbeteiligung mit einem demokratischen Höhepunkt enden lassen."