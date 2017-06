Hintergrund ist eine zunehmende Wanderungsbewegung von anerkannten Flüchtlingen in die Städte. "Wir haben mit der kommunalen Ebene darüber gesprochen, ob es aufgrund des vermehrten Zuzugs der Geflüchteten, vor allem in die großen Städte wie Leipzig und Dresden, einen besonderen Handlungsbedarf gibt", so Köpping. Die Ministerin befürchtet in den Städten eine Überlastung in den Bereichen Wohnen, Kita, Schulen und bei Sprachkursen. Anerkannte Flüchtlinge sollen deshalb dauerhaft auch auf den ländlichen Raum verteilt werden, um so eine bessere Integration zu ermöglichen.



Der Lenkungsausschuss soll im Oktober abschließend darüber beraten, hieß es am Freitag nach einer Sitzung des Lenkungsausschusses.