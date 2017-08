Was wird Frauke Petry genau vorgeworfen? AfD-Bundes- und Landesvorsitzende Frauke Petry wird vorgeworfen, vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages im November 2015 unter Eid vorsätzlich falsche Angaben gemacht haben. Es ging um Darlehen, die die AfD zur Finanzierung des Landtagswahlkampfes 2014 mit ihren Mitgliedern geschlossen hatte. Vor dem Wahlprüfungsauschuss hatte Petry ausgesagt, sie selbst habe keinen Darlehensvertrag unterschrieben. Stattdessen habe ihr damaliger Ehemann an den Landesverband gespendet. Möglicherweise hat es aber doch einen von Petry als Darlehensgeberin unterschriebenen Vertrag gegeben.



Ein weiterer strittiger Punkt betrifft den Darlehensvertragstext. Demnach erklärten sich die Darlehensgeber bereit, für den Fall ihrer Wahl in den Landtag auf Rückzahlung zu verzichten. Petry aber hatte behauptet, die Unterzeichner hatten die Wahl zwischen der Umwandlung in eine Spende und der Rückzahlung des Betrags. Die Staatsanwaltschaft hält ihr vor, diese Darstellung auch nicht berichtigt zu haben, nachdem sie in einer Sitzungspause den Darlehenstext eingesehen hatte.



Der Wahlprüfungssausschuss war aktiv geworden, weil der frühere Bautzener AfD-Kreisverbandschef Arvid Immo Samtleben eine Beschwerde eingelegt hatte. Er war von einem Listenplatz gefallen und brachte das mit seiner Weigerung in Zusammenhang, kein Darlehen an die Partei zahlen zu wollen. Die AfD-Spitze bestritt das und begründete die Streichung mit mangelndem Engagement für die Partei. Samtleben wäre nach den Ergebnissen der Landtagswahl mit dem 14. Listenplatz Abgeordneter geworden.