Zur 15. Langen Nacht der Wissenschaften in Dresden am Freitag, den 16. Juni ab 18 Uhr, wird echte Prominenz erwartet: Kosmonaut Alexander Samokutjajew von der Internationalen Raumstation ISS hat sein Kommen zur Eröffnung angekündigt und wird über die internationale Zusammenarbeit im Orbit und aktuelle Forschungsprojekte auf der ISS sprechen. In der Gläsernen Manufaktur können sich interessierte über die Zukunft der Mobilität informieren und am Zentrum für Regenerative Therapien Dresden kann man mit Genen basteln, Zellteilung unter dem Mikroskop beobachten oder den erstaunlichen Selbstheilungsfähigkeiten des Zebrafisches auf die Spur kommen. Doch das ist längst icht alles: Die Dresdener Wissenschaftsnacht wartet mit mehr als 670 Veranstaltungen an 151 Veranstaltungsorten auf.



Ein Programmpunkt, der nicht nur für Kinder spannend sein dürfte, lockt an die HTW Dresden: Hier trifft "August der Smarte" seine Gräfin. August ist nämlich ein Roboter - einer, der mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet ist. Wir haben den Roboter, der seine Umgebung wahrnimmt, einen Charakter hat und mit Menschen interagiert schon vorab kennengelernt.