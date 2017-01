Auf der A4 hat ein Lastwagen-Unfall am Mittwoch im Bereich Dresden für erhebliche Behinderungen gesorgt. Gegen 5 Uhr war am Altstädter Berg in Richtung Chemnitz ein Lastenwagen auf einen anderen aufgefahren. Ein Fahrer wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Weil Öl ausgelaufen war, blieben zwei Fahrspuren stundenlang gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis gegen Mittag an. Zeitweise staute sich der Verkehr zwischen Dresden-Flughafen und dem Dreieck Dresden-West auf zehn Kilometer Länge. Im Stadtgebiet von Dresden kam es insbesondere rund um den Elbepark zu Behinderungen, weil viele Fahrzeugführer von der Autobahn abgefahren waren. Dadurch standen auch Stadtbusse der Linien 70 und 80 im Stau.