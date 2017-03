Der neue Mittelpunkt für die Lausitz-Rallye ist künftig das Boxberger Ufer am Bärwalder See.

Für die Macher ist es nicht ganz einfach, immer wieder neue Strecken zu finden. Viele Gespräche mit privaten Waldbesitzern sind dafür erforderlich. Der RRWC muss nach dem Rennen die Waldwege wieder in den ursprünglichen Zustand zurück versetzen. Also die Waldbesitzer bekommen auf diese Weise manchmal auch ihre Wege kostengünstig saniert, grinst verschmitzt Wolfgang Rasper ,um gleich darauf auf die große Unterstützung durch die Bundeswehr vom benachbarten Truppenübungsplatz Oberlausitz hinzuweisen und den Braunkohleverstromer LEAG zu loben.

Bildrechte: Rallye-Renn- und Wassersport-Club Lausitz

Auch in diesem Jahr werden zu Jubiläumsveranstaltung wieder einige der weltbesten Fahrer erwartet. Der siebenfache Deutsche Rallye-Meister Matthais Kahle will zusammen mit Christian Doerr im Skoda R5 seinen Vorjahresgewinn verteidigen.



2016 ging es auf den Schotterpisten um Zehntelsekunden, denn die Norweger Anders Gröndal und Miriam Waldfridsson klebten den Locals am Fahrzeugheck. Die Norweger wollen in diesem Jahr den Sieg. Ebenfalls an den Start rollen, wird wahrscheinlich der Finne Jari Matti Latvala, der zu den weltbesten Rallye-Fahrern gehört.