Zur Preisverleihung am Sonntag im Burgtheater Bautzen wurden einige Szenen der neuen Stücke von Schauspielern des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters auf die Bühne gebracht. Bildrechte: MDR/Viola Simank

21 Autoren aus ganz Deutschland haben ihre Stückideen beim neuen Stückewettbewerb LAUSITZEN eingereicht. Sie alle haben sich darin auf ihre Weise mit Kultur und Geschichte der Ober- und der Niederlausitz auseinandergesetzt – genauso, wie es in der Ausschreibung des Wettbewerbs gefordert wurde. Gewonnen hat am Ende der Leipziger Schriftsteller und Regisseur Ralph Oehme. Die beiden Förderpreise gingen an die Bremer Regisseurin Carla Niewöhner und den sorbischen Schriftsteller Christian Schneider. Am Sonntag wurden ihnen im Burgtheater in Bautzen die Preise verliehen und bereits einige Szenen ihrer Stücke gezeigt.

Historischer Stoff

Die Laudatio für Hauptpreisträger Ralph Oehme (rechts) hielt Harald Müller vom Verlag Theater der Zeit. Bildrechte: MDR/Viola Simank Hauptpreisträger Ralph Oehme greift in seinem Stückentwurf "Lausitzer Quartiere oder Der Russe im Keller" einschneidende historische Ereignisse in der Lausitzer Geschichte auf. Zum Beispiel 1813, als Napoleons Truppen durch die Oberlausitz zogen und der Wiener Kongress schließlich die Teilung der Region besiegelt. Auch die Autonomiebestrebungen der Sorben um 1918 oder das Kriegsende 1945 thematisiert Oehme. Er erzählt all das anhand einer Leineweberfamilie, die zum Fabrikbesitzer aufsteigt, dann enteignet und nach der Wende die Rückübertragung und schließlich den Konkurs erlebt.

Noch ist das Stück nicht fertig, denn die Autoren sollten nur ein Exposé und eine ausgeschriebene Szene für den Wettbewerb einreichen. Als Hauptpreisträger erhält Ralph Oehme nun ein Förderstipendium, mit dem er das Stück entwickeln und zu Ende schreiben kann. Das fertige Werk wird in der Spielzeit 2017/18 am Deutschen-Sorbischen Volkstheater in Bautzen uraufgeführt. Dort ist Oehme kein Unbekannter. Für das Bautzener Theater hat er bereits acht Stücke geliefert, unter anderem verschiedene Sommertheaterstücke.

Anstoß zum Stückeschreiben